Juventus, Andrea Pirlo allenatore? La clamorosa profezia in una vecchia foto: come andrà a finire

Addio a Maurizio Sarri, cacciato dalla Juventus senza troppi indugi dopo la delusione in Champions League, l'eliminazione col Lione agli ottavi di finale. Una decisione di Andrea Agnelli, che si è imposto anche sulla successione: a sorpresa, in panchina ecco arrivare Andrea Pirlo, bandiera prima del Milan e poi della stessa Juventus, che viene spostato in prima squadra soltanto dieci giorni dopo aver preso la guida della Under 23 bianconera. Un sostanziale esordiente, in panchina, Andrea Pirlo. Una scommessa, vera e propria. E così, mentre ci si interroga sulla bontà di una scelta suggestiva, ecco che online impazza una sorta di foto profetica, rilanciata anche da Nonleggerlo: a sinistra Pep Guardiola, a destra Pirlo, entrambi con la maglia del Brescia. Due registi illuminati in campo, due allenatori che hanno bruciato le tappe. Insomma, la profezia in una foto: per la Juve, stando almeno a questo fotomontaggio, andrà benissimo. Avete presente che carriera ha fatto Guardiola in panchina?

