Juventus, per Andrea Pirlo è già gaffe: lo scivolone social che i fan non gli perdonano

Un piccolo scivolone per Andrea Pirlo. L'ex bianconero, preso dall'emozione ha sbagliato account della Juventus su Twitter. Pirlo infatti ha scelto il social network per ringraziare la squadra che ha fatto il suo nome per allenare Cristiano Ronaldo dopo Maurizio Sarri. "Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da Juventus . Pronto per questa fantastica opportunità!", ha scritto. Peccato però che ai fan non sia sfuggita la "gaffe": l'account ufficiale bianconero è @Juventusfc e non @Juventus...Insomma, nulla di grave. Complice, con ogni probabilità, la contentezza. In ogni caso Pirlo è già pronto: primissimo obiettivo fissato è Federico Zaniolo, il giovane gioiello della Roma, che potrebbe davvero approdare in bianconero.

