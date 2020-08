Ferrari, Leclerc e Vettel "sono un problema". Forghieri contro Binotto: "Andavano gestiti meglio"

17 agosto 2020 a

Alla Ferrari c'è un problema tecnico e uno con i piloti, Charles Leclerc e Sebastian Vettel. A sottolinearlo è Mauro Forghieri, storico direttore corse della Rossa ai tempi del Drake Enzo Ferrari, in una intervista al Quotidiano nazionale. E il problema non è tanto nei piloti, quanto nella gestione degli stessi da parte del team principal Mattia Binotto e di tutto il team: "Il ragazzo ha talento, tanto - spiega Forghieri a proposito di Leclerc, costretto al ritiro per un problema al motore nel Gp di Spagna -. Ma la Ferrari non doveva caricarlo di tante responsabilità così presto, parliamo di un giovanotto che ha nemmeno ha disputato 50 Gran Premi".

"Fanc***, ve lo avevo detto". Caos Ferrari: Vettel settimo, travolge Binotto e i box: allo sbando, team radio sconcertante

Su Vettel, peggio ancora: "A me non piace scomodare Enzo Ferrari, proprio perché l'ho conosciuto davvero e so che gli si attribuiscono cose che invece non avrebbe mai fatto, è un classico. Ma sono sicuro che il Drake avrebbe gestito ben diversamente l'addio di Seb, che meritava un trattamento più rispettoso".

