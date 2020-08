Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta, bomba Signorini: "Qualcosa in più di un'amicizia, lui è arrivato da single"

18 agosto 2020 a

La strana coppia. Ma l’indiscrezione ha già il sapore dello scoop. Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic "pizzicati" insieme. La bomba è del settimanale Chi. Tra i due c’è stato un incontro per motivi di lavoro: fin qui tutto fila liscio. Un’azienda di fitness, dopo il lockdown, li ha voluti insieme come testimonial. Poi si sarebbero incontrati in Sardegna. Ma lui, calciatore del Milan, è sposato. Almeno ufficialmente.

"Il calciatore ha confidato a un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia. Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single", si legge su Chi (in edicola domani). La Leotta ha troncato da poco con Daniele Scardina, sexy pugile che parteciperà a Ballando con le stelle. Adesso la situazione sentimentale della giornalista sportiva resta un mistero. Fidanzata o single? Se fosse la nuova compagna di Ibrahimovic ci troveremmo - finalmente - di fronte allo scoop dell’estate.

