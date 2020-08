Diletta Leotta, "guarda che...". Clamoroso: il vip esce allo scoperto, vede questa foto e "perde la testa"

11 agosto 2020 a

Una sirena. Una bellezza mozzafiato nel blu dipinto di blu. Si parla di Diletta Leotta, che incanta su Instagram. Eccoci a fare i conti con la sua ultima fotografia mozzafiato: bikini nero e fisico da urlo, si mostra completamente immersa nelle acque cristalline del mare in cui la conduttrice di Dazn si sta godendo le vacanze. Uno scatto d'autore in cui domina tutta la sua innegabile bellezza. Una prodezza sexy, insomma. Una prodezza sexy che ha fatto "perdere la testa" anche a un vip. Trattasi di Beppe Vessicchio, il mitico direttore d'orchestra, che non solo ha piazzato un sentito like alla immagine, ma la ha anche commentata: "Guarda che mare!", ha scritto ironico. Già, gli occhi, in verità, caddono tutti su di lei, su una Diletta Leotta sempre più bella e sexy nel bel mezzo di queste sue vacanze in Sardegna

