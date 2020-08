Diletta Leotta in Sardegna "con un amico", King Toretto a Ibiza con De Martino (sulle tracce di Belen)

Francesco Fredella 13 agosto 2020 a

Per adesso si tratta di un “amico misterioso". Punto. Ma poiché di mezzo c’è Diletta Leotta - che ha rotto i rapporti con il pugile Daniele Scardina - tutto si gonfia. Giornalettismo racconta che la famosa e bella cronista sportiva sia in Sardegna con un ragazzo. Non si conosce la sua identità, ma potrebbe trattarsi di una nuova fiamma per la Leotta. Condizionale d’obbligo: potremmo trovarci di fronte ad un amico. E basta. Intanto, King Toretto (il suo ex Scardina) è a Ibiza con Stefano De Martino. Una coppia inedita che, appena giunta sull’isola, ha animato il gossip. Foto su foto, like dopo like.





De Martino, secondo rumors, avrebbe un piano chiaro: riconquistare Belen Rodriguez. Ma potrebbe essere una mission che fa acqua da tutte le parti, visto che potrebbe farlo con una semplice telefonata. Toretto, il pugile super sexy che parteciperà a Ballando con le stelle, vuole rilassarsi un po’ dopo aver trascorso qualche settimane a cavallo del gossip con la Leotta.

