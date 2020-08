Lionel Messi all'Inter, suo padre ha aperto la Partita Iva a Milano: un altro indizio?

19 agosto 2020 a

a

a

L'Inter continua a coltivare il sogno Lionel Messi. Il padre del 10 blaugrana, Jorge, continua a muoversi per Milano. Prima, il 6 agosto, la residenza a Milano, con domicilio in via Joe Colombo, vicino, molto vicino alla sede dell’Inter; ora, come scrive la Gazzetta dello Sport, si scopre che il 3 luglio Messi senior ha aperto una partita Iva alla Camera di Commercio milanese. A livello tecnico si tratta di una ditta individuale che si occupa di pubbliche relazioni e comunicazioni. Per la famiglia Messi è un’attività che muove 70 milioni di euro. E in Italia i benefici fiscali sono evidenti.

"Lo ha già annunciato". Messi, voci dallo spogliatoio del Barça: è finita davvero, l'Inter sogna



I rumors dalla Cina alimentano sussurri (la locandina di Messi proiettato sul Duomo), nei vertici societari, davanti ai microfoni, tendono a smentire. Ma il sogno Messi, per l’Inter, va avanti. Prima però c'è da giocarsi la finale di Europa League con il Siviglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.