Alex Zanardi, c'è ancora speranza dopo quattro interventi: "Miglioramenti clinici significativi"

La resa non è nello stile di Alex Zanardi, che a 53 anni sta combattendo ancora dopo lo schianto con un camion, avvenuto lo scorso 19 giugno. In merito alle condizioni cliniche dell’atleta, l’ospedale San Raffaele di Milano - dove ha subito il quarto intervento - comincia che “dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio, il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l’unità operativa di neurorianimazione”.

Zanardi aveva riportato un fracasso facciale, ovvero una frattura di gran parte delle ossa del volto: è arrivato all’ospedale di Siena in condizioni molto gravi, ma dopo tre interventi chirurgici il suo quadro clini generale sembrava incoraggiante, seppur grave. Poi però c’è stato un peggioramento delle condizioni e il trasferimento al San Raffaele, dove ha subito il quarto intervento. Ora arrivano segnali di speranza, ed è già tanto considerando il violento incidente subito da Zanardi.

