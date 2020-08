Sebastian Vettel, gira una voce: "La principessa Charlene ha tradito Alberto di Monaco con lui e Lewis Hamilton"

20 agosto 2020 a

Un presunto flirt segreto tra Sebastian Vettel e la principessa Charlene Wittstock è un tormentone nato negli ultimi anni in Formula 1 e che ciclicamente ritorna a galla. Nelle ultime ore tra gli appassionati ha ripreso a circolare la voce secondo sui la principessa di Monaco avrebbe tradito il marito Alberto non solo con il pilota tedesco ma anche con Lewis Hamilton. Su quest’ultimo le malelingue si sono scatenate l’anno scorso, quando Charlene durante la consegna del premier per il terzo classificato al Gran Premio di Monaco ha fatto l’occhiolino al pilota britannico della Mercedes. È bastato quello che incendiare il gossip di un flirt segreto tra i due, che però in precedenza aveva visto come protagonista Vettel. C’è qualcosa di vero? Probabilmente no, ma la suggestione di un intrigo a tre con la principessa di Monaco fa ancora discutere il mondo della F1.

