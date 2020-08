Juventus, messaggio al Siviglia in tutte le lingue del mondo per umiliare l'Inter: la vendetta attesa dal 2017

22 agosto 2020 a

Pochi secondi dopo il triplice fischio dell’arbitro Makkelie, la Juventus è corsa a fare i complimenti al Siviglia, capace di battere l’Inter per 3-2 al termine di una rocambolesca finale di Europa League. I bianconeri non si sono limitati soltanto ad un messaggio di congratulazioni agli andalusi: ne hanno scritto uno praticamente in ogni lingua del mondo, provocando la reazione arrabbiata dei tifosi nerazzurri e divertita di tutti gli altri. Ai più attenti non è sfuggito un dettaglio importante: la Juve nel 2017 aveva subito lo stesso trattamento, con l’Inter che dopo il trionfo del Real Madrid in finale di Champions League contro i bianconeri si erano congratulati con i blancos. Possibile che una società come quella di Andrea Agnelli si sia legata al dito quell’episodio per anni: a quanto pare sì, visto che alla prima occasione buona hanno mandato un messaggio in tutte le lingue del mondo per mettere il dito nella piaga delle sofferenze dell’Inter.

