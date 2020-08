Mattia Binotto e la Ferrari peggiore di sempre: "Non chiamatela crisi". Toto Wolff sfotte: "Forse a Maranello..."

31 agosto 2020 a

Ironizzare su Mattia Binotto e la Ferrari ormai è come sparare sulla croce... Rossa. E dalle parti della Mercedes, visto il dominio tedesco inscalfibile, ha il sapore della dolcissima vendetta. Toto Wolff, che negli ultimi anni è entrato spesso in polemica col Cavallino, quest'anno infierisce con dolorosa regolarità. "Il Cavallino è una icona per tutti - ha detto il capo della Mercedes dopo il disastroso risultato al Gp del Belgio, con Vettel 13esimo e Leclerc 14esimo - Vedere la Rossa così indietro non è un bene per nessuno. Forse a Maranello pagano gli errori commessi da qualcuno...".

Quel qualcuno è ovviamente l'omologo di Wolff, il team principal Binotto. Che dal canto suo non ci mette molto per rasserenare il clima: "Non siamo in crisi ma in piena tempesta. La macchina non ha potenza e non ha sufficiente carico aerodinamico. E non è soltanto una questione di motore. Io sono il primo responsabile di questa situazione. Posso però garantire che all'interno della squadra non c'è tensione, siamo tutti uniti. Dobbiamo trasformare l'amarezza in determinazione". Roba da depressione sportiva.

