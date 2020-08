Leo Messi al Manchester City, l'offerta irreale di Mansour e Guardiola: quanto guadagnerebbe all'anno

31 agosto 2020 a

Un'offerta indecente e irrinunciabile: Leo Messi andrà al Manchester City e percepirà l'astronomica cifra di 500 milioni di euro per 5 anni, 50 milioni di euro netti a stagione. A scriverlo è il quotidiano spagnolo Sport, storicamente vicino al Barcellona. Mentre in Spagna la Liga si schiera con il club blaugrana, che da contratto pretende il pagamento della clausola da 700 milioni di euro per lasciare libero l'attaccante argentino, la Pulce sta facendo di tutto per liberarsi e tornare dal mister che lo ha fatto diventare il più grande del mondo, Pep Guardiola. Insomma, Leo vuole il City e il City (superati i grossi problemi di Fair play finanziario che l'avevano portato anche a una clamorosa squalifica dalla Champions League poi rientrata). Oltre allo stipendio, ci sarebbe anche un "bonus" da 250 mlioni di euro legato a determinati risultati che potrebbero far lievitare la paghetta di Messi alla irreale cifra di 100 milioni di euro netti. Dietro, però, ci sarebbe un giochetto contabile proprio per aggirare eventuali contestazioni dall'Uefa: Messi rimarrebbe a Manchester solo i primi 3 anni, quindi passerebbe al New York City, la squadra del campionato americano di proprietà, guarda caso, dello sceicco Mansour bin Zayed patron dei Citizens, e quel super bonus sarebbe versato solo al momento del trasferimento negli Usa.

