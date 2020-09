Serie A, nuovo calendario: aria di big match alla prima giornata, ecco tutti i criteri

01 settembre 2020 a

Il campionato di Serie A è finito da meno di un mese, ma il nuovo è già alle porte. Domani mercoledì 2 settembre sarà il giorno del calendario: la certezza è che nel primo fine settimana del 19 e 20 settembre non giocheranno Inter e Atalanta, che hanno chiesto e ottenuto un rinvio avendo partecipato alle final eight delle coppe europee. Inoltre la Lega serie A ha già confermato che Lazio e Roma dovranno giocare in trasferta l’ultima giornata per l’indisponibilità dello stadio Olimpico a partire dal 18 maggio 2021, in vista della gara inaugurale dell’Europeo.

Per quanto riguarda gli altri criteri di compilazione del calendario, i derby cittadini non saranno possibili né alla prima né all’ultima giornata e nemmeno nei turni infrasettimanali feriali. C’è però odore di big match per la prima giornata, in cui tutte le squadre portano incontrarsi: si inizierà sabato 19 e si giocherà fino al 23 maggio 2021, con in mezzo tre soste per le nazionali (11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo) e sei turni infrasettimanali. Definite anche le date della Coppa Italia: il primo turno preliminare si disputerà il 23 settembre per poi arrivare alla finalissima del 19 maggio, che si disputerà quasi certamente a San Siro.

