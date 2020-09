Lionel Messi resta al Barcellona? "Il padre ha confermato", un clamoroso ribaltone

03 settembre 2020 a

Dalla sera alla mattina il futuro di Lionel Messi si è ribaltato completamente. L’argentino era convinto dell’addio e sembrava ormai pronto a fare il passo decisivo verso il Manchester City di Pep Guardiola, soprattutto dopo che domenica scorsa non si era presentato al raduno del Barcellona. E invece adesso le probabilità che resti fino alla scadenza del contratto, prevista per il 2021, sono molto alte: addirittura secondo gli argentini di TyC Sports sono al 90%, indiscrezione confermata in mattinata dal padre-agente della Pulce, che ha risposto con un secco “sì” alla domanda se suo figlio stesse valutando la possibilità di rimanere ancora un anno. Evidentemente le questioni economiche e legali hanno pesato in maniera decisiva: il Barça non era intenzionato a lasciarlo partire a parametro zero e si rischiava una lunga battaglia che avrebbe distrutto la reputazione di Messi in Catalogna. Ecco allora che è avvenuto il ripensamento: nelle prossime ore sono attesi nuovi e definitivi sviluppi, anche se non si può escludere un ulteriore colpo di scena.

