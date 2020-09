Ibrahimović, Alan Mannus lo sfida prima di Shamrock Rovers-Milan: "Vedremo se è ai livelli di Del Piero"

03 settembre 2020 a

Lo Shamrock Rovers si prepara a sfidare il Milan. A rompere il silenzio sui sorteggi dell'Europa League è il portiere irlandese Alan Mannus che ha ricordato l'incontro, dieci anni fa, con la Juventus. In quest'occasione - in un'intervista alla Gazzetta dello Sport - Mannus ha lanciato una frecciatina a Ibrahimović: “Probabilmente Zlatan sarà uno dei migliori calciatori che io abbia mai affrontato, assieme a Del Piero. Ma vedremo, se io giocherò e se lui giocherà a fine partita potrò dirlo”. Mai dire mai dunque: “Quando abbiamo giocato contro la Juventus dieci anni fa la gente si aspettava che avessero venti occasioni da gol, ma sapevamo che potevamo avere modo di tenerli a bada. Ed è andata così, ci hanno battuto 2-0 a casa nostra e 1-0 a Torino, mentre io pensavo che se avessero voluto ce ne avrebbero fatti sei. Ma giocando contro il Celtic ho imparato che ci sono quelle giornate in cui puoi limitare una squadra molto più forte e avere le tue possibilità”.

