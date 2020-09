Serie A, Giuseppe Conte: "Riaprire gli stadi? Una scelta inopportuna"

05 settembre 2020 a

Doccia gelata per i tifosi della Serie A, servita direttamente dal premier, Giuseppe Conte, ospite alla festa del Fatto Quotidiano. Il presidente del Consiglio è stato interpellato sull'ipotesi di riaprire gli stadi di calcio, chiusi da mesi per l'emergenza coronavirus, magari inizialmente a capienza limitata. Ipotesi che però scarta in modo piuttosto netto: "Per quanto mi riguarda la presenza allo stadio così come a manifestazione dove l'assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita, non è assolutamente opportuna". Insomma, Conte chiude di fatto alla riapertura degli stadi in questa fase della pandemia da Covid-19.

