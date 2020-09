Arturo Vidal all'Inter, "questione di giorni": ecco le cifre dell'ingaggio, accontentato Antonio Conte

06 settembre 2020 a

E alla fine Antonio Conte venne (quasi ufficialmente) accontentato. Si parla di Arturo Vidal, ora davvero a un passo dall'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport "è solo questione di giorni". Oltre sei anni dopo, mister e centrocampista si potrebbero ritrovare in nerazzurro. Il Barcellona sarebbe pronto a liberarsi del cileno senza troppi problemi, tanto che Vidal non sarà al raduno della squadra, al via domani, lunedì 7 settembre. All'Inter contano di chiudere entro metà settimana, dopo che Vidal avrà ottenuto dai blaugrana la risoluzione del contratto su cui tratta da giorni il suo agente, Fernando Felicevich. Dall'Inter dovrebbe percepire un ingaggio di circa 6 milioni l'anno. Dal Barcellona vuole la stessa cifra come buonuscita, oltre ai 2,4 milioni di premi non pagati per cui il giocatore voleva fare lo scorso dicembre causa al club.

Antonio Conte, Kolarov non gli basta. "Vidal vicinissimo all'Inter". Occhio a centrocampo: un'altra sorpresa

