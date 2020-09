Arturo Vidal-Inter, questione di "conguaglio": Conte avrà il cileno, ma il Barcellona non vuole regalarlo

01 settembre 2020 a

a

a

La sensazione è che stavolta il matrimonio tra l’Inter e Arturo Vidal si farà. Antonio Conte aveva cercato il cileno già l’estate scorsa e poi di nuovo a gennaio, ma il Barcellona si oppose alla partenza. Lo scenario è però completamente cambiato perché l’ex centrocampista della Juventus non rientra più nei piani dei blaugrana, con i quali sta trattando per arrivare alla risoluzione consensuale del contratto, che ci permetterebbe poi di firmare con i nerazzurri a parametro zero. Il Barça però è intenzionato a incassare qualche soldo, come fatto per il trasferimento di Ivan Rakitic al Siviglia, avvenuto solo apparentemente gratis (è previsto un conguaglio di 6-8 milioni a seconda dei traguardi che raggiungeranno gli andalusi). In attesa di vedere come finirà tra Vidal e il Barça, l’Inter prosegue la trattativa con il procuratore del cileno ed è convinta di poter trovare un accordo sul contratto senza troppi problemi.

È Tonali il "regalo di Conte" per il Milan: le cifre dell'affare che fa godere Pioli. Champions, ora si può?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.