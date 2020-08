Sandro Tonali, il regalo di Conte per il Milan: Pioli gode e annuncia "obiettivo Champions"

Francesco Perugini 31 agosto 2020 a

Chi l'avrebbe mai detto che Antonio Conte avrebbe fatto un regalo al Milan? E invece è stato il cambio di strategia nel mercato dell'Inter dettato dalle richieste dell'allenatore-manager nerazzurro a gettare Sandro Tonali nelle braccia dei rossoneri. Il regista classe 2000 si era promesso a Beppe Marotta da almeno un mese con le cifre già scritte o quasi: 35 milioni al Brescia da pagare tra un anno come riscatto obbligatorio, 2,5 milioni per cinque anni al ragazzo. Sarebbe stato un colpo in linea con la strategia avviata dai dirigenti della Beneamata con Sensi, Barella, Lazaro l'estate passata e Hakimi in quest' ultima sessione di mercato.

Le bizze del tecnico salentino, deciso a far spendere i pochi soldi a disposizione per il mercato secondo i suoi desideri e non seguendo i piani della società, hanno cambiato le carte in tavola: con Kolarov (34), il 33enne Vidal è la prima richiesta dopo la porta sbattuta in faccia al cileno dal Barcellona. «Conte come allenatore è una macchina, tatticamente è il numero uno. Mi ha adattato alla sua idea e ha dovuto cambiare un po' il suo sistema», dice intanto il mediano su YouTube senza chiudere però a un ritorno alla Juve. «Pirlo? Era incredibile quando giocava, immagina come allenatore. Se lui o la Juventus mi chiamano sono contento, ma bisogna stare tranquilli». I cugini ne hanno approfittato grazie a Paolo Maldini che è andato in pressing sul presidente Cellino cogliendo l'imbarazzo del dirigente e l'impazienza del giocatore di conoscere la sua prossima squadra. Alla fine l'accordo di massima è stato raggiunto: 10 milioni di prestito oneroso, 15 più tre di bonus di riscatto facoltativo ma scontato. A un passo anche l'intesa con il giocatore e il procuratore Beppe Bozzo, ultimo ostacolo per la firma del "nuovo Pirlo" che è da sempre un tifoso dei rossoneri. Il vertice decisivo per il sì potrebbe tenersi tra oggi e domani per ultimare la discussione sugli ultimi dettagli e preparare la firma del contratto del regista azzurro.

FUTURO DEL DIAVOLO

Forse i nomi pesanti aiuteranno l'Inter a superare finalmente la Juve, intanto il Diavolo consolida il futuro: con il 20enne Tonali, il resto del reparto sarà composto da Bennacer (22), Kessie (23) e Bakayoko (26), atteso al rientro in prestito con diritto di riscatto. Tanti giovani che, insieme al trequartista Brahim Diaz (21) - il Milan insiste per inserire il diritto di riscatto e controriscatto nella trattativa con il Real Madrid - cresceranno all'ombra del quasi 39enne Ibrahimovic. Atterrato a Milano nella tarda serata di sabato, lo svedese ieri ha svolto il tampone e oggi si aggregherà all'allenamento posticipato appositamente nel pomeriggio. «Sono qui per riportare il Milan dove deve essere», dice Zlatan. Lo conferma Stefano Pioli: «Bisognerà lavorare bene e cominciare al meglio il campionato per conquistare consapevolezza e migliorare la posizione della scorsa stagione», dice l'allenatore in vista dello sprint di metà settembre con i primi turni di campionato e i preliminari di Europa League.

«APPROCCIO GIUSTO»

«L'approccio giusto è ripartire da zero, nel senso che tutti in classifica ripartiremo allo stesso livello. Dobbiamo ricordarci bene quello che abbiamo costruito insieme. La preparazione di questa stagione non si discosterà da quella fatta a maggio anche perché le tempistiche sono simili. Abbiamo un modello di gioco che richiede una grande preparazione fisica, ma è altrettanto importante sapere dominare le partite». Per quanto riguarda le altre trattative, il russo Myranchuk (24) chiude con l'Atalanta e diventa il vice-Ilicic, in attesa del ritorno dello sloveno: «Ora realizzerò il mio sogno», annuncia il trequartista che lascia la Lokomotiv Mosca. Congelato il passaggio dalla Dea al Cagliari di Czyborra (21), positivo al tampone. Attivo il Genoa che pensa allo svincolato Bonaventura (32), prende il difensore Juan Jesus (29) dalla Roma e prova a rinnovare il prestito di Perin (27). La Fiorentina punta l'ex Samp Torreira (24) dell'Arsenal, mentre la Lazio è pronta a versare 10 milioni alla Spal per Fares (24).

