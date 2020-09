Formula 1, Charles Leclerc spreca la sua grande occasione a Monza. Va fuori pista e si scusa col team Ferrari

06 settembre 2020 a

Prima il ritiro di Sebastian Vettel (problema ai freni) al settimo giro, poi l'incidente al venticinquesimo giro di Charles Leclerc. Brutto l'incidente per il francese che è uscito illeso dall'abitacolo. Caos in pista, bandiera rossa e monoposto ai box prima della ripartenza. Delusione tra i tifosi per la Ferrari soprattutto per il ritiro di Leclerc. Dopo la Safety Car, per la penalizzazione ad Hamilton. il monegasco con la nuova partenza effettua due bei sorpassi e si piazza al 4° posto, preso dalla foga però perde il controllo della sua vettura e va a sbattere. Un brutto incidente, ma per fortuna nessun tipo di problema per il pilota che però è stato portato al centro medico.

Nel video dell'incidente di Leclerc, grazie alla telecamera piazzata nell'abitacolo della Ferrari, si sente l'urlo di rabbia del francese, un'imprecazione classica in inglese e poi subito le scuse ("sorry") al team per l'errore compiuto per eccesso di foga che ha gettato alle ortiche la possibilità per la Ferrari di piazzarsi sul podio, in una stagione dove probabilmente sarà molto difficile riuscirci.

