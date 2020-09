Coronavirus, anche Mbappè positivo: salta Francia-Croazia in Nations League, Psg con 7 titolari in quarantena

07 settembre 2020 a

Focolaio di coronavirus al Psg e nella nazionale francese. Anche Kylian Mbappé è positivo al Covid-19 e salterà la partita di Nations League tra Francia e Croazia. Il campione del Mondo è il settimo giocatore del Psg in quarantena e si aggiunge a Neymar, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Navas e Icardi. Anche per il club finalista in Champions League si mette male: giovedì debutterà in Ligue 1 contro il Lens, in trasferta, senza sette titolari.

