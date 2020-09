Serie A, Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari aperte a 1000 persone: tutti seduti e controlli ferrei

18 settembre 2020 a

Pubblico presente (fino a mille persone) a Parma e a Reggio Emilia per le due partite – dei gialloblù ducali e del Sassuolo - del campionato di serie A di calcio in programma domenica 20 settembre. Con un’ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, la Regione Emilia-Romagna concede la deroga al numero massimo di spettatori previsti per gli eventi sportivi di portata nazionale e internazionale.

"Riaprono gli stadi, mille posti": l'annuncio di Spadafora (e i dubbi delle società di calcio)

L’opportunità è fondata su una precedente ordinanza regionale, a condizione che venga presentato dagli organizzatori un apposito piano per la sicurezza che garantisca l’applicazione di determinate misure anti-Covid, dal distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina agli accessi controllati, dalla sanificazione ai controlli fuori dalla struttura. La vendita di biglietti sarà esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie che dovranno essere chiuse al momento dell’evento. Dentro lo stadio tutti seduti e nessun striscione: la presenza delle 1.000 persone ci sarà a condizione che sia garantita dai gestori la vigilanza necessaria a evitare assembramenti.

