Michael Schumacher, le drammatiche rivelazioni del neurologo: "Ecco tutto ciò che riesce a fare"

Le ultime, cattive, notizie su Michael Schumacher: "È sveglio, respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con aiuto, ma non di più. Credo che questo sia il massimo che possa fare". Queste le parole, che lasciano poca speranza, del neurologo Erich Riederer, a sette anni dall'incidente di Meribel del campione di Formula 1 e leggenda Ferrari. La moglie Corinna ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni, ma a parlarne, in un documentario dedicato a Schumacher trasmesso su TMC Francia, è il professore tedesco: "Penso che sia in uno stato vegetativo, il che significa che è sveglio ma non risponde", azzarda. Per inciso, Willi Weber - ex manager di Schumacher colpito ictus nelle scorse settimane -, recentemente aveva ammesso: "So che Michael è gravemente ferito, ma sfortunatamente non ho notizie dei suoi progressi. Mi piacerebbe stringergli la mano, magari sapere come sta, ma tutto questo è rifiutato da Corinna. Teme che capisca immediatamente la verità e che riveli tutto al pubblico. Credo fermamente nella guarigione di Michael. Lui è un combattente e utilizzerà tutte le possibilità in suo possibile. Questa non può essere la fine. Prego per lui e sono convinto che prima o poi lo rivedrò", aveva concluso.

