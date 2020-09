Edin Dzeko, la Juventus rilancia con 17 milioni: Milik tentenna? L'offerta per risolvere il rebus

20 settembre 2020 a

a

a

La caccia al centravanti, per la Juventus, prosegue. L'affare Milik-Edin Dzeko per ora non si sblocca, ma i bianconeri vogliono dare ad Andrea Pirlo il prima possibile il centravanti che chiede a gran voce. Dunque, la Juve per tagliare i tempi ha deciso di alzare l'offerta per il bosniaco, portandola a 17 milioni di euro. Cifra assai alta considerando che il giocatore ha 34 anni. I giallorossi, a queste cifre, sono decisi a dare l'ok e a muoversi sul mercato per cercare il sostituto, che a questo punto potrebbe anche non essere Milik. La Roma, infatti, sarebbe irritata per i tentennamenti del giocatore del Napoli. Le piste alternative, per ora, portano a Bustos del Telleres, classe 1998.

"Suarez alla Juve col pasaporto italiano? Un senso di schifo". Alessandro Gassman travolto dagli insulti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.