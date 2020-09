Milan, Zlatan Ibrahimovic? Show e sfida dopo i due gol: "Per fortuna ho 39 anni. Come voglio essere giudicato"

22 settembre 2020 a

a

a

Che Milan. Ma soprattutto che Zlatan Ibrahimovic: due gol al Bologna, un'altra rete mangiata e una partita sontuosa. Il tutto, lo si ricorda, a 39 anni. Fuoriclasse se ce n'è uno, insomma. Eterno. E nel dopo-partito, lo svedese commenta sornione: "Avessi vent'anni avrei fatto altri due gol, ma per fortuna ne ho trentanove". La consueta, tagliente, ironia. Dunque, sul suo ruolo di leader della squadra di Stefano Pioli: "Mi piace avere questa responsabilità, la più grande pressione arriva da me stesso. Non voglio che si parli della mia età rispetto agli altri giocatori, dobbiamo essere giudicati allo stesso livello. Mi piace essere giudicato allo stesso modo di un ventenne", sottolinea. E ancora, ribadisce uno dei concetti che ultimamente più gli sta a cuore: "Sono come Benjamin Button: nato vecchio, ma morirò giovane. Scherzi a parte la squadra ha lavorato bene: si vede che non siamo ancora al cento percento, ma era importante incominciare bene. L'obiettivo è fare meglio dello scorso anno, e i giovani stanno facendo bene. Lavorano, ascoltano e hanno disciplina: dopo gli ultimi sei mesi sanno cosa serve per fare bene", ha concluso Zlatan. Insomma, lo spettacolo è appena iniziato...

Milan, c'è sempre Ibrahimovic: doppietta al Bologna e 2-0, la Serie A inizia com'era finita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.