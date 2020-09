Alvaro Morata torna alla Juve, dieci milioni per il prestito e 45 per il riscatto: tutte le cifre dell'affare

Foto: Foto Juventus

Giornata di visite mediche al J Medical per Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è tornato a vestire la maglia della Juventus un contratto d'oro che lo legherà di nuovo al club, Morata, in arrivo dall'Atletico Madrid, ha giocato con la Juve dal 2014 al 2016. Il giocatore è sbarcato ieri notte all'aeroporto di Torino Caselle ed è stato accolto dai tifosi, assolte le visite mediche Morata è atteso alla Continassa per la prima sgambata insieme al resto dei compagni.

Juventus, Andrea Pirlo punta su Alvaro Morata: clamoroso ribaltone in bianconero

Il 27enne spagnolo arriva in prestito oneroso a 10 milioni di euro con diritto di riscatto a 45 milioni e la possibilità per la Juve di rinnovare il prestito per un altro anno. La decisione della Juventus di virare sul centravanti spagnolo arriva in seguito ai problemi nella chiusura dell'affare Arek Milik-Roma: la trattativa non si è sbloccata per le pendenze dell'attaccante polacco col Napoli. Così c'è stata una frenata definitiva anche per Edin Dzeko alla Juve.

