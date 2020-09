Torino, un giocatore positivo al coronavirus dopo la Fiorentina: trema la Serie A, stop in vista?

22 settembre 2020 a

C’è un giocatore positivo nel Torino dopo il giro di tamponi fatto al termine della partita con la Fiorentina. Di conseguenza si è fermata ogni attività e tutto il gruppo è in isolamento. Il Toro aveva in programma per oggi una doppia seduta di allenamento in vista della sfida di sabato contro l’Atalanta. Nell’intervallo tra i due impegni di lavoro la squadra avrebbe dovuto provare le nuove divise. Ma ieri sera tutte queste attività, scrive la Gazzetta dello Sport, sono state cancellate.

Tutti hanno ricevuto l’ordine di isolamento nelle proprie abitazioni. Giocatori e componenti dello staff verranno sottoposti domani a un nuovo giro di tamponi, il terzo, che segue di poche ore il secondo. Proprio questo secondo tampone ha rivelato una positività di un calciatore. La gara contro i nerazzurri di Gasperini è a rischio e lo svolgimento dipenderà dall'esito dei tamponi.

