Serie A, Castrovilli segna il primo gol del campionato: la Fiorentina batte il Torino per 1-0

La Fiorentina passa con merito in casa contro il Torino nella gara che ha aperto il campionato di Serie A grazie a una rete a un quarto d'ora dalla fine di Castrovilli. Fin lì però erano state le parate di Sirigu (il migliore, e non è certo la prima volta, tra i suoi) e l'imprecisione in zona gol dell'undici di Iachini (vecchio difetto che i toscani si portano avanti dall'anno scorso) a tenere in bilico una partita più sbilanciata di quanto non dica il risultato finale. Giampaolo dovrà lavorare per riportare a galla il Torino. E si sapeva. La Fiorentina invece riparte da due dei suoi giovani più interessanti: Chiesa, autore dell'assist, e Castrovilli, neo numero dieci subito decisivo. Per una stagione al vertice i viola non potranno prescindere da loro.

La rivoluzione Giampaolo, complice il mercato ancora aperto, può attendere: a parte l'inserimento di Linetty e l'utilizzo della difesa a quattro, gli interpreti in campo sono gli stessi della passata stagione, con Izzo schierato terzino destro e Ansaldi dal lato opposto. In avanti spazio al tandem Belotti-Zaza con Berenguer alle loro spalle. Dalla parte opposta Iachini si affida a un 3-5-2 buttando subito nella mischia il nuovo acquisto Bonaventura. In difesa manca Pezzella: dentro Ceccherini dal 1'. L'undici di Iachini sembra più collaudato e più rodato, ma passa soltanto al 33' della ripresa: Chiesa va al doppio della velocità di Ansaldi, crossa per il lato opposto dove arriva in corsa Castrovilli, che brucia Izzo e batte Sirigu da due passi. La Fiorentina inizia col piede giusto, al Toro non resta che lavorare.

