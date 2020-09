Luis Suarez, la professoressa dell'esame farsa di italiano di Perugia supertifosa juventina

22 settembre 2020 a

Su Twitter tifosi di calcio scatenati sul caso Luis Suarez. E spunta un tweet compromettente della sua professoressa di italiano, Stefania Spina. Il bomber uruguaiano del Barcellona, da tempo inseguito dalla Juventus, è al centro (non indagato) di una inchiesta della Procura di Perugia secondo cui i responsabili dell'Università per stranieri del capoluogo umbro avrebbe organizzato un esame-farsa di italiano, con tanto di voto prestabilito, per far ottenere senza sforzo alcuno a Suarez la cittadinanza italiana.

Suarez, la Juventus e l'esame-farsa. La bomba: "Ci sono due indagati"

Sebbene la Juventus non sia indagata, i tifosi anti-juventini sospettano e c'è chi, semplicemente, scavando nel web è andato a trovare un vecchissimo post datato aprile 2012 della professoressa coinvolta nella presunta truffa, Stefania Spina appunto. La docente, incaricata della preparazione dell'esame del bomber sudamericano, così scriveva: "Forza forza, forza Juve. It's now or never". Insomma, una supertifosa bianconera, che solo pochi giorni fa, dopo l'esame contestata, posava sorridente insieme a Suarez complimentandosi con lui per averlo avuto come studente.

