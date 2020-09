Juventus, obiettivo Federico Chiesa: perché ora è davvero possibile, il ruolo del giocatore

23 settembre 2020 a

Douglas Costa al Wolverhampton e Federico Chiesa alla Juventus. Questa è l'ultima idea del calciomercato della società bianconera. Ci sono però delle difficoltà: l’esterno brasiliano non ha tutta questa voglia di lasciare la Torino bianconera. L’ex Bayern Monaco va convinto sia a fare le valigie sia ad accettare i Wolves. Mentre Chiesa non ha mai nascosto di essere fortemente intrigato dalla prospettiva di giocare in una squadra che abbia maggiori ambizioni, con tutto il rispetto per la Fiorentina.

La Juventus punta il gioiello dei toscani almeno da un paio d’anni e, a proposito delle suddette variabili, ma mai come ora Rocco Commisso non se la sente di blindare il ragazzo dopo averlo “incatenato” al Franchi nell’estate 2019. Il fantasista ha un contratto fino al 2022, se resta deve rinnovare con la Viola per evitare introiti ridotti al minimo (o peggio, azzerati) in caso di cessione futura, altrimenti la partenza immediata sarà soluzione inevitabile. A titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto, la pista preferita dal club bianconero, scrive Tuttosport, non si esce da queste due strade, mentre la Fiorentina chiede non meno di 50-60 milioni.

