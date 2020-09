Milan, vigilia tesa di Europa League. Indiscrezione sul bilancio. "Conti in rosso per Gazidis"

24 settembre 2020 a

Stefano Pioli carica il Milan alla vigilia del terzo match in otto giorni, quello contro i norvegesi del Bodo/Glimt che vale l'accesso ai playoff di Europa League. Si torna a San Siro, di fronte un avversario "morbido" solo sulla carta, ecco perché il tecnico ha messo tutti sugli attenti ribadendo gli stessi avvertimenti già esternati prima dell'impegno con gli irlandesi dello Shamrock Rovers a Dublino. A impensierire società e squadra in una vigilia che poteva essere assolutamente tranquilla non sono solo le voci di un altro possibile pesantissimo "rosso" in bilancio, ma un caso di positività al Covid, e riguarda Leo Duarte. Il difensore è stato subito posto in quarantena mentre i test a cui gli altri giocatori sono stati sottoposti, come da protocollo, sono risultati negativi.

Milan, Duarte positivo al coronavirus: per Stefano Pioli è sempre più emergenza in difesa

Un parziale sospiro di sollievo, scrive il Giorno, per tutto lo spogliatoio, visto che i calciatori dovranno ripetere il tampone stasera prima del fischio d'inizio. Un fastidioso contrattempo che però non sembra spaventare Pioli, il quale anche ieri ha voluto sottolineare la crescita del gruppo nel periodo sotto la sua gestione.

