Milan, Duarte positivo al coronavirus: per Stefano Pioli è sempre più emergenza in difesa

Leo Duarte del Milan "è risultato positivo a un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio". Lo comunica il club rossonero in una nota sul proprio sito, aggiungendo che "gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi". In ogni caso "come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali".

Duarte era entrato al 26' del secondo tempo della partita di lunedì giocata a San Siro contro il Bologna al posto di Kjaer. Il protocollo nazionale, che prevede una serie di controlli periodici ai giocatori e gli staff delle squadre, permette di intervenire prontamente in caso di positività ma non frena, scrive SportMediaset, la serie di domande sui rischi di contrarre il virus negli sport di contatto. Quasi obbligatorio diventa ora l'acquisto di un nuovo difensore centrale.

