Supercoppa e supercontagio: Bayern-Siviglia, stadio aperto a Budapest: coronavirus, disastro europeo?

Oggi alle 21 alla Puskas Arena di Budapest si giocherà per la Supercoppa Europea. Di fronte i tedeschi del Bayern di Monaco, vincitori della Champions League, e gli spagnoli del Siviglia, vincitori dell'Europa League. Sugli spalti ci saranno circa 16.800 spettatori, il maggiore assembramento per un evento sportivo in Europa dall'inizio della pandemia. La scelta dell'Uefa di consentire a così tanti supporter di seguire la partita che assegnerà il primo trofeo della strampalata stagione calcistica 2020-21 sconcerta.

Il Bayern vince la sesta Champions League: l'ex juventino Coman punisce il Psg

Intanto, scrive il Giornale, perché nel frattempo tutte le altre partite Uefa (preliminari vari di Champions ed Europa League) si stanno continuando a svolgere davanti al nulla. Il fatto poi è che l'Ungheria è uno dei Paesi europei in cui il Coronavirus sta circolando di più in rapporto alla popolazione: ieri 951 casi, più della metà dell'Italia ma a fronte di una popolazione oltre sei volte inferiore, che non tocca i 10 milioni. E la capitale è l'epicentro di questa mini-emergenza.

