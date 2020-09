Ilenia Matilli, sente la voce di Francesco Totti e si risveglia dal coma dopo 9 mesi

24 settembre 2020 a

Si risveglia dal coma grazie alla voce di Francesco Totti e ora chiede di incontrarlo. Protagonista della storia Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio ma tifosa della Roma. La ragazza è stata vittima di un incidente a dicembre 2019, quando l'auto su cui viaggiava andò a sbattere contro un albero sulla Braccianese. L'amica che era con lei, Martina Oro, 20 anni, perse la vita. Lei è stata in coma per 9 mesi.

Poi è arrivato un videomessaggio da parte dell'ex capitano della Roma, che le ha detto: "Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te". Poche parole che evidentemente hanno smosso qualcosa. La ragazza ora è sveglia e chiede solo di incontrare il suo idolo. Come riporta il Corriere dello Sport, la mamma e il papà di Ilenia vogliono regalare alla figlia questo sogno: "La tua fantastica voce, unita alla passione, all’amore che Ilenia ha sempre avuto per la Roma, hanno favorito il suo risveglio, il ritorno del suo sorriso così contagioso, i suoi occhioni pieni di luce e allegria - hanno dichiarato i genitori della calciatrice - Caro Francesco cosa aspettiamo? Ti aspettiamo con ansia, Ilenia ti sta aspettando".



