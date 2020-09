Luis Suarez, la telefonata del ds Cherubini all'università di Perugia: per la Juventus il quadro si complica

24 settembre 2020 a

Il caso Luis Suarez, minuto dopo minuto, si ingrossa e sfiora sempre più da vicino la Juventus. L'ultima notizia viene rilanciata dal Corriere della Sera, che fa sapere come il primo a contattare l’amico rettore della Statale di Perugia Maurizio Oliviero per l’esame del calciatore uruguiano è stato Federico Cherubini, il direttore sportivo del club. E ancora, la richiesta di risolvere il problema dell'esame di italiano del calciatore, prosegue il quotidiano di via Solferino, sarebbe arrivata dal direttore dell'are tecnica, Fabio Paratici, notizia quest'ultima emersa già nella mattinata di oggi, giovedì 23 settembre. Le circostanze emergono dalle telefonate intercettate dalla procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone. Ora, prosegue il Corsera, l'indagine sul test-farsa tende a verificare l'effettivo ruolo della Juventus, dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per corruzione della rettrice dell’Università per stranieri Giuliana Grego Bolli e del direttore generale Simone Olivieri.

