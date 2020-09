Serie A, il Napoli umilia il Genoa con un tennistico 6-0: facile anche il Milan, regolato il Crotone

27 settembre 2020 a

Il Milan centra la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie A, la prima senza Zlatan Ibrahimovic che, a causa della positività al coronavirus, era già stato costretto a saltare l’ultima sfida di Europa League. I rossoneri hanno regolato il neo-promosso Crotone con un gol per tempo: a sbloccare la gara è stato Kessié, che ha trasformato un calcio di rigore con freddezza; poi Diaz ha raddoppiato segnando all’esordio da titolare, una bella notizia per Stefano Pioli. Il Milan quindi resta a punteggio pieno, così come il Napoli, che al San Paolo ha avuto la meglio del Genoa con un punteggio tennistico. Ad aprire le marcature nel divertente 6-0 che la squadra di Gattuso ha rifilato agli avversari è stato Lozano, bravo a battere a botta sicura su cross di Mertens dopo soli 10 minuti. Gli ospiti hanno retto per il resto del primo tempo, salvo poi crollare nella ripresa: sono bastati poco meno di 30 minuti al Napoli per realizzare cinque gol (in successione Zielinski, Mertens, Lozano, Elmas e Politano) e offrire una grande prova di forza.

