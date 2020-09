Genoa, solo un positivo su 14 avrebbe sintomi da Covid-19. Oggi altri tamponi

29 settembre 2020 a

a

a

Dopo le dodici nuove positività al Covid accertate ieri (in totale sono undici i giocatori genoani in isolamento domiciliare, fra cui Perin e Schone), proseguono oggi i tamponi da parte dello staff medico rossoblù per tutti quei soggetti che negli ultimi giorni sono stati a contatto con i giocatori e lo staff tecnico o hanno frequentato la sede del club e gli impianti sportivi.

Coronavirus, focolaio choc dopo Napoli-Genoa: si blocca tutta la Serie A?

Lo scopo è quello di scongiurare il rischio di nuove positività stringendo il cerchio intorno al focolaio rossoblù. Nessuno dei contagiati è stato comunque ospedalizzato: in gran parte si parla di soggetti asintomatici. Soltanto una delle persone positive, riconducibile allo staff, avrebbe una sintomatologia più associabile al Covid-19, con febbre e tosse, scrive la Gazzetta dello Sport.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.