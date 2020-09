L'Atalanta avvisa la Serie A: Lazio sotterrata con quattro gol, una mattanza

30 settembre 2020 a

È dell’Atalanta la prima vittoria pesante del campionato di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini si è imposta con autorevolezza sulla Lazio: l’1 a 4 finale non lascia spazio all’interpretazione e i bergamaschi infilano la seconda vittoria consecutiva, dopo quella per 4-2 sul Torino. Il primo tempo è stato un’autentica mattanza, con l’Atalanta che ha giocato ai massimi livelli il suo calcio totale: i primi due gol li hanno segnati i due terzini, Gosens e Hateboer, poi è arrivato il sigillo del Papu Gomez per lo 0-3. All’inizio della ripresa la Lazio ha avuto un sussulto d’orgoglio e ha provato a riaprire la contesa con un gol di Caicedo, ma i bergamaschi hanno subito scacciato i fantasmi della rimonta 0-3/3-3 subita un anno fa: lo hanno fatto ancora con il giocatore simbolo, con Gomez che ha messo a segno la sua personale doppietta e scritto la parola fine sulla partita.

