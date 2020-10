Juventus-Napoli e il 3-0 a tavolino, il giudice sportivo prende ancora tempo

05 ottobre 2020 a

Per martedì era atteso almeno il giudizio degli organi della Giustizia Sportiva per Juventus-Napoli. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea però prenderà tempo per analizzare con calma la situazione: il verdetto può slittare almeno a mercoledì, ma sta prendendo corpo l'ipotesi che il Giudice possa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Chinè.

"In Tribunale vince il Napoli, poi addio campionato". Sconcerti, bomba Covid su Juve e Serie A

Mastrandrea, scrive Repubblica, aveva comunque già ricevuto sabato dal Napoli la lettera della Asl che secondo il club azzurro impediva alla squadra di partire per Torino. La Procura federale potrebbe eventualmente acquisire anche la seconda, prodotta ieri e che apparentemente potrebbe mettere in discussione la competenza della prima Asl che si era pronunciata sul tema.

