Napoli, altri due positivi: Rrahmani e un preparatore. Tutti gli altri negativi

Il Napoli registra altri due positivi al Covid-19. Si tratta del difensore Amir Rrahmani, che si aggiunge ai centrocampisti Piotr Zielinski e Eljif Elmas, contagiati prima del caos di Juventus-Napoli, e di un preparatore atletico. Il totale dei contagiati del club azzurro sale così a 3 giocatori e 2 membri dello staff. Tutti gli altri tamponi sono risultati negativi, come ha annunciato la squadra con un comunicato. E' stato scongiurato così un eventuale nuovo focolaio, come invece successo nelle settimane scorse a Genova. I giocatori con l'allenatore Gattuso possono, quindi, riprendere gli allenamenti e le sedute collettive, nonostante gli ultimi due positivi. Allo stesso tempo continua la quarantena, che verrà "rotta" unicamente in vista della sfida con l'Atalanta il 17 ottobre. In quel caso si procederà nuovamente con test e tamponi e solo i giocatori che risulteranno negativi potranno accedere al match.

