Coronavirus al Giro d'Italia, Simon Yates il primo positivo. Dopo la Parigi Roubaix, anche la Corsa Rosa rischia la sospensione

Primo positivo al coronavirus al Giro d'Italia, è il 28enne britannico Simon Yates della Mitchelton-Scott. E ora, con l'uscita di scena di uno dei favoriti ma soprattutto sull'onda dell'annullamento, della Parigi-Roubaix causa epidemia, la Corsa Rosa rischia davvero la sospensione. Secondo quanto riferisce il team, Yates ha cominciato ad avere qualche sintomo piuttosto leggero dopo la frazione di venerdì con arrivo a Brindisi. Yates è già stato isolato e ora dovrà osservare il canonico periodo di quarantena. Sottoposti al tampone anche gli altri membri della squadra, che per il momento sono risultati negativi. Subito in crisi sull'Etna, Yates era 21esimo in classifica a 3’52” dalla maglia rosa di Almeida.

