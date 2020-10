Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus, 17 ore fa questa foto: trema tutto il Portogallo

13 ottobre 2020 a

C'è una foto che alla luce della positività di Crisitano Ronaldo fa tremare tutti gli altri altro colleghi della nazionale portoghese. CR7 infatti aveva partecipato a una cena assieme a tutti i compagni del Portogallo. Su Instagram aveva poi postato una foto che lo ritraeva assieme ai suoi compagni di nazionale seduti al tavolo del ristorante: "Uniti fuori e dentro al campo", aveva scritto CR7. Foto che risale soltanto a poche ore fa, alla serata di lunedì 12 ottobre.

Ronaldo, che si trova nel ritiro del Portogallo in occasione delle gare di Nations League, salterà la partita in calendario contro la Svezia e gli impegni della Juventus. In attesa anche di un comunicato della società bianconera. Il portoghese dovrà ora rimanere in quarantena fino a quando non risulterà negativo al tampone. Il prossimo match della Juventus è contro il Crotone in programma domenica.

