Daiya Seto, quattro volte iridato nei 200 e 400 misti, beccato con l'amante: squalificato per due mesi

In Giappone l’adulterio è una cosa seria, è “comportamento antisportivo”. E vale la sospensione pure se sei campione del mondo. Lo sa bene Daiya Seto, quattro volte campione del mondo di nuoto nei 200 e 400 misti, che è stato squalificato fino a fine anno dalla federazione giapponese.

La Federnuoto non ha preso bene lo scandalo per la sua relazione extra-coniugale, sulla bocca di tutti dopo la pubblicazione da parte di un settimanale locale di gossip delle sue foto in un “love hotel”, con una donna. A Seto è stata anche tolta la “fascia” da capitano della nazionale di nuoto. “Come posso scusarmi? Penso che le mie scuse siano continuare a nuotare e ricostruire la fiducia della mia famiglia, che è stata profondamente ferita dal mio comportamento irresponsabile. Voglio continuare ad affrontare con serietà il mio sport, perché tutti ancora mi identifichino come un campione del nuoto”, ha spiegato contrito il supercampione.

