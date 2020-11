Sinisa Mihajlovic, sfogo dopo la vittoria: "Quando interviene il Var? Si mettano d'accordo", gli arbitri nel mirino

01 novembre 2020 a

La furia di Sinisa Mihjalovic, nonostante la vittoria del suo Bologna sul Cagliari. Nel mirino del mister, il Var: "Sono soddisfatto. Eravamo superiori al Cagliari e siamo andati in svantaggio, ma poi abbiamo giocato, tirato, creato e abbiamo vinto. Bisogna continuare a giocare così, mantenendo i nostri principi di gioco". Dunque, l'affondo: "Il secondo gol del Cagliari? Non riesco a capire quando il Var interviene e quando non interviene - ha picchiato duro-. Si devono mettere d'accordo". E ancora: "A Roma ci annullano un gol su un presunto fallo di Schouten tramite il Var. Qui lo stesso fallo su Palacio nessuno chiama niente, nessuno dice niente. Anzi, questo fallo era peggio di quello di Schouten - ha rimarcato -. Su questi casi il Var non deve intervenire perché l'arbitro ha discrezionalità e invece interviene. In altri casi invece dovrebbe intervenire e non interviene", ha concluso un sempre combattivo Mihajlovic.

