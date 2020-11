Paulo Fonseca, furto in casa del tecnico della Roma: bottino tre rolex da 100mila euro

02 novembre 2020 a

L'allenatore della Roma Paulo Fonseca è stato derubati nella sua abitazione nel quartiere di Monteverde, forzando una porta finestra dopo aver danneggiato la recinzione del giardino e aver disattivato l'allarme. Il colpo è avvenuto tra giovedì e venerdì, a poche ore di distanza dalla partita di Europa League della squadra giallorossa con il Cska Sofia. Il tecnico era fuori, come la moglie e con il figlio di due anni e ha scoperto il furto solamente sabato.

Tre orologi Rolex per un valore di 100mila euro è stato il bottino finale dei ladri. Lo scorso weekend era stato il turno di Correa, giocatore della Lazio. I ladri, mentre il giocatore era impegnato nel match giocato all'Olimpico contro il Bologna, hanno preso 7mila euro in contanti, gioielli e orologi di lusso. Correa poi aveva postato su Intsagram uno sfofgo, poi rimosso, in cui scriveva: "A quel codardo che è venuto a rubarmi a casa mentre ero alla partita, codardo, entra e ruba quando sono dentro Vi aspetto! Pezzi di m..."

