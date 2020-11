Inter, Roberto Vecchioni picchia durissimo: "Vagonata di incapaci, incompetenti e mangia-gol. E Antonio Conte..."

02 novembre 2020 a

Domani sera, martedì 3 novembre, l'Inter scenderà in campo a Madrid per la delicata sfida di Champions League contro il Real Madrid, ma i tifosi sono depressi per la brutta prova contro il Parma. Anche uno dei più famosi interisti come Roberto Vecchioni. Il cantautore al programma radiofonico Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 non le ha mandate a dire. "Una vagonata di incapaci, incompetenti e mangia gol. È vero, abbiamo comprato i calciatori ma vi dico una cosa: poeti come Pasolini e autori come Calvino hanno scritto canzoni insieme a grandi musicisti, e sono tutte orrende, una più brutta dell'altra. Quindi non è che basta mettere insieme il meglio per avere un risultato perfetto..." aggiungendo su Antonio Conte: "La colpa è sua ma non lo sostituirei, ormai è lì, preferisco di più il Premier Giuseppe", ha concluso un inviperito Roberto Vecchioni.

