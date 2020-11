Champions League, Inter ko: il Real Madrid si fa riprendere poi la beffa 3-2. Antonio Conte ultimo in classifica

03 novembre 2020 a

Si mette male la Champions League dell'Inter. Al Bernabeu vince il Real Madrid 3-2, dopo una gara che lascia un sapore amarissimo in bocca agli uomini di mister Antonio Conte. La partenza è choc, con i blancos che tra 25' e 33' passano con Benzema e Sergio Ramos. La reazione nerazzurra però è immediata con Lautaro Martinez, che accorcia al 35'. Il Real non è in salute, Zinedine Zidane fatica a trovare la quadra dopo un mercato inesistente e grandi tensioni interne e nella ripresa i guai emergono tutti. Al 68' Perisic pareggia su imbeccata del Toro, tira aria di clamoroso ribaltone ma a conferma che finora in Europa all'Inter va tutto male ecco la beffa all'80', con Vinicius che scappa a sinistra e serve il connazionale Rodrygo: il brasiliano fa secco Handanovic e inguaia Conte. L'Inter ora è ultima nel gruppo B con 2 punti, anche se la classifica è molto corta: Borussia Moenchengladbach è primo con 5 punti grazie al clamoroso 6-0 inflitto allo Shakhtar Donetsk, secondo a 4 punti insieme al Real. Tutto è ancora aperto, ma bisogna cambiare marcia.

