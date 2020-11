Europa League, primo ko stagionale per il Milan: sconfitta pesante col Lille a San Siro

05 novembre 2020 a

a

a

A San Siro il Milan incappano nella prima sconfitta stagionale e vengono scavalcati dal Lille, ora primo nella classifica del girone H. Protagonista assoluto Yazici, autore di una tripletta. Nel primo tempo un'ingenuità di Romagnoli gli regala il rigore del vantaggio; nella ripresa la doppietta grazie a un errore di Donnarumma, 3' dopo il tris. Nell’altra partita del girone lo Sparta Praga batte il Celtic 4-1.

Ibrahimovic inarrestabile, gol da sballo e 2-1 all'Udinese: i rossoneri tentano la fuga

Il Diavolo riassapora la sconfitta dopo ben 242 giorni, quando perse per 2-1 a San Siro contro il Genoa di Nicola. Da allora il Milan di Pioli non aveva più conosciuto la sconfitta (24 risultati utili di fila), crescendo partita dopo partita e acquisendo una fiducia tale da regalargli un inizio di nuova stagione da favola. Unica nota lieta della serata la sconfitta casalinga del Celtic con lo Sparta Praga: il primo posto è stato perso, ma la qualificazione ai sedicesimi non appare in bilico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.