Fiorentina, esonerato Beppe Iachini: pronto il ritorno di Prandelli? La svolta di Commisso

Nella Fiorentina è ormai finita l'avventua di Beppe Iachini, esonerato ufficialmente dal presidente Rocco Commisso nel pomeriggio di lunedì 9 novembre. Voci sempre più insistenti danno per probabile l’arrivo di Cesare Prandelli, che sarebbe un gradito ritorno in panchina. La società viola vuole che domani, quando la squadra tornerà a lavorare al Centro Sportivo Davide Astori, chi guiderà la seduta sarà anche il tecnico che affronterà la sfida contro il Benevento alla ripresa del campionato.

Fiorentina, 0-0 col Parma: ultima di Iachini? Cagliari e Spezia, vittorie pesanti in scontri diretti

L'ultima parola sul successo di Iachini ovviamente spetta al presidente Commisso. Probabilmente c'è stato anche un colloquio tra il proprietario e l’allenatore Iachini, proprio per comunicargli un esonero che appariva scontato, dato che era stato palesemente sfiduciato dalla piazza. Piazza che non aspetta altro l'arrivo del grande ex, Cesare Prandelli.

