Roma, focolaio-coronavirus: altri tre positivi, tra loro anche Lorenzo Pellegrini

Focolaio-Roma, aumentano i contagi in giallorosso. Dopo Edin Dzeko e il portiere della Primavera Boer, risultano infatti positivi al coronavirus anche Federico Fazio, Davide Santon e Lorenzo Pellegrini, con il terzino ex Inter che, a causa di un infortunio, lavora a parte ormai da una decina di giorni. Il difensore argentino e il centrocampista della nazionale, al contrario, erano entrambi a Marassi per la partita contro il Genoa. Negativi ai test del sabato pre-gara, sono risultati invece positivi nella giornata di lunedì: oggi, martedì 10 novembre, saranno sottoposti a nuovi tamponi, come tutto il gruppo-squadra. Insomma, grossi guai per mister Fonseca proprio nel momento in cui la sua Roma sembra essere in grado di spiccare il volo.

